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Политика / События Сегодня, 09:1448
На освобождение Маркива отреагировал Зеленский

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение по освобождению украинского военного Виталия Маркива из итальянской тюрьмы.

По его словам, эта победа придает сил в борьбе за остальных украинцев, находящихся в плену или в тюрьме за границей.

Об этом президент заявил в Telegram.

В своем заявлении Зеленский поблагодарил всех причастных к итоговому положительному вердикту итальянскому суда по апелляции.

"Это министерство внутренних дел, уполномоченный по правам человека, наши дипломаты, юристы, адвокаты, журналисты, общественные деятели, наша диаспорта в Италии, Европе и мире", - сказал президент.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Маркив, 7dniv, 7dnivinfo  
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