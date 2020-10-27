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Политика Сегодня, 09:2350
В ближайшее время обновленный проект резолюции по Крыму рассмотрит Генассамблея ООН

Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит обновленный проект резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

Это произойдет в ближайшее время.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter.

Она сообщила, что ООН провела онлайн-конференцию, темой которой стала ситуация с правами человека в оккупированном Крыму. Участие принимали дипломаты из ведущих международных организаций в Нью-Йорке, Женеве, Вене, Страсбурге и Киеве.

"Пытки, принудительный призыв, преследование СМИ, репрессии против Меджлиса и Украинской православной церкви со стороны российских оккупантов являются ключевыми элементами обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, который Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит в ближайшее время", - отметила Джапарова.

Напомним, суд в РФ присудил от 12 до 17 лет трем крымчанам в "деле Хизб ут-Тахрир".

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Теги: news, новости, Украина, Крым, ООН, 7dniv, 7dnivinfo  
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