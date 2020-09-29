Увеличить штрафы за преступления против журналистов хочет Рада

В Украине могут возрасти штрафы за преступления против журналистов.

Верховная рада поддержала за основу соответствующий законопроект №3633.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 305 нардепов.

Этот проект закона предлагает изменения в Уголовный кодекс Украины.

Размеры штрафов

В частности, незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий и любое другое умышленное препятствование профдеятельности журналиста предлагают наказывать штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-17 тысяч гривен) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

За влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профобязанностей или преследование в связи с его профдеятельностью грозит штраф от 1 до 2 тысяч таких минимумов (17-34 тысячи гривен) или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4 лет.

Если такие действия совершило должностное лицо с использованием своего положения или по предварительному сговору группой лиц, размер штрафа составит от 2 до 3 тысяч необлагаемых минимумов (34-51 тысяча гривен) или будут наказаны ограничением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.