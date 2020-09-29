 

Увеличить штрафы за преступления против журналистов хочет Рада

Политика Сегодня, 13:3050
Увеличить штрафы за преступления против журналистов хочет Рада

В Украине могут возрасти штрафы за преступления против журналистов.

Верховная рада поддержала за основу соответствующий законопроект №3633.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 305 нардепов.

Этот проект закона предлагает изменения в Уголовный кодекс Украины.

Размеры штрафов

В частности, незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий и любое другое умышленное препятствование профдеятельности журналиста предлагают наказывать штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-17 тысяч гривен) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

За влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профобязанностей или преследование в связи с его профдеятельностью грозит штраф от 1 до 2 тысяч таких минимумов (17-34 тысячи гривен) или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4 лет.

Если такие действия совершило должностное лицо с использованием своего положения или по предварительному сговору группой лиц, размер штрафа составит от 2 до 3 тысяч необлагаемых минимумов (34-51 тысяча гривен) или будут наказаны ограничением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Штрафы, Журналисты, Рада, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Запретить продажу электронных сигарет украинцам до 18 лет намерены в Украине
Запретить продажу электронных сигарет украинцам до 18 лет намерены в Украине
29-сен-2020, 15:08
В Украине вступил закон в силу в связи с которым за угон автомобиля будут наказывать тюрьмой
В Украине вступил закон в силу в связи с которым за угон автомобиля будут наказывать тюрьмой
25-сен-2020, 12:38
Закон который будет наказывать за угон автомобиля тюрьмой подписал Зеленский
Закон который будет наказывать за угон автомобиля тюрьмой подписал Зеленский
22-сен-2020, 20:18
Штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля хотят в Украине
Штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля хотят в Украине
16-сен-2020, 15:13
Что грозит директорам школ за нарушение карантина
Что грозит директорам школ за нарушение карантина
10-сен-2020, 14:13

Последние новости

16:16
События
Первого замглавы Офиса президента Трофимова уволил Зеленский
15:15
События
Конфисковать имущество за лжеминирование хотят в Украине
14:30
События
Рубан заявил что Киев может попасть в "красную" зону
13:30
Политика
Увеличить штрафы за преступления против журналистов хочет Рада
12:38
Экономика
На фоне новостей о выборах в США мировые фондовые биржи открываются падением основных индексов
11:32
События
О попытках украсть у него победу на выборах президента заявил Трамп
09:36
Политика
Голосование во всех штатах США закончилось
09:34
События
Вторую неделю подряд растет курс доллара
09:23
Политика
В ближайшее время обновленный проект резолюции по Крыму рассмотрит Генассамблея ООН
09:19
События
Как могут ужесточить карантин в Украине
09:17
События
Украинский военный Виталий Марков уже вышел из итальянской тюрьмы
09:14
Политика / События
На освобождение Маркива отреагировал Зеленский
09:13
События
Введение карантина "выходного дня" в Украине допустил Степанов
09:03
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 ноября 2020
Вчера, 2020-11-03
22:17
События
Украинского военного Маркива оправдал Итальянский суд
22:16
События
На взятке на Закарпатье задержали замглавы облсовета
22:13
Политика
Судей КСУ уйти в отставку призвали более 200 народных депутатов
22:11
Политика
Судей КСУ уйти в отставку призвал Данилов
22:09
События
5 ноября президент Красного Креста посетит оккупированный Донбасс
22:08
События
Главу ОАСК Вовка НАБУ объявило в розыск

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 ноября 20205115
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 ноября 20204307
На местных выборах в самом западном областном центре Украины ОПЗЖ получила 15,79% депутатских мандатов в горсовете1881
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 ноября 20201737
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что последние решения Конституционного суда являются прямым и быстрым путем к кровопролитию в стране1270
В Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу1191
В ключевых штатах по результатам опроса Трамп обогнал Байдена801

Досуг

Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів
Які бувають чохли для Samsung: огляд аксесуарів з різних матеріалів
Навіть такий надійний смартфон як Samsung може вийти з ладу. Однією з найбільш частих причин неполадок є механічне пошкодження. Щоб цього уникнути, потрібно захистити смартфон по повній.
Сегодня, 12:2065
Ведущие производители нержавеющих труб в мире и в Украине
Ведущие производители нержавеющих труб в мире и в Украине
Какие же компании сегодня лидируют на мировом и украинском рынке нержавеющих труб? Думаем, многим будет интересно узнать имена «героев» трубной промышленности.
Вчера, 22:20131
Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание
Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание
При установке автономного отопления в частном доме, нередки случаи неравномерного прогрева комнат. Для устранения этой проблемы необходимо установить циркуляционный насос для отопления частного дома. Важно правильно подобрать его характеристики, и тогда прибор обеспечит принудительное перекачивание
Вчера, 10:58989
Как отличить БАД от лекарства
Как отличить БАД от лекарства
Для того чтобы обогатить пищу диетическими, оздоровительными, лечебно-профилактическими свойствами существует изготовление БАДов. Это система биотехнологических этапов производства, посредством которых выделяются только самые уникальные активные вещества растений, рыб, животных, грибов,
Вчера, 10:35140
Обзор Brother Innov-is NV V3 SE
Обзор Brother Innov-is NV V3 SE
Brother Innov-is V3 — это компьютерная вышивальная машина премиум-класса, благодаря которой можно делать вышивку высочайшего качества. Brother Innov-is V3 идеально подходит для творческих и креативных людей, которые хотят самостоятельно создавать эксклюзивные предметы гардероба,
Вчера, 07:56103
Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення ГОСТ 3282-74: характеристики та особливості застосування
Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення ГОСТ 3282-74: характеристики та особливості застосування
Як довгомірний сталевий прокат дріт, призначений для загального призначення, користується великим попитом у будівельних та інженерно-промислових компаній та широко використовується в побуті й повсякденному житті. Щоб уникнути можливих негативних наслідків від використання неякісної або
2-ноя-2020, 16:30179

События

Первого замглавы Офиса президента Трофимова уволил Зеленский
Первого замглавы Офиса президента Трофимова уволил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента.
Сегодня, 16:1615
Конфисковать имущество за лжеминирование хотят в Украине
Конфисковать имущество за лжеминирование хотят в Украине
Верховная рада планирует ужесточить наказание за ложное минирование.
Сегодня, 15:1547
Рубан заявил что Киев может попасть в "красную" зону
Рубан заявил что Киев может попасть в "красную" зону
Киев пока остается в "оранжевой" зоне карантина.
Сегодня, 14:3058
О попытках украсть у него победу на выборах президента заявил Трамп
О попытках украсть у него победу на выборах президента заявил Трамп
Действующий президент США и кандидат на выборах лидера страны Дональд Трамп заявил, что он выигрывает выборы президента США.
Сегодня, 11:3264
Вторую неделю подряд растет курс доллара
Вторую неделю подряд растет курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 4 ноября 2020 года повысил официальный курс доллара еще на две копейки по сравнению с предыдущим днем - до 28,6 гривен.
Сегодня, 09:3470
Как могут ужесточить карантин в Украине
Как могут ужесточить карантин в Украине
Ужесточение карантинных ограничений, не предусматривает всеукраинского локдауна по образцу весны этого года.
Сегодня, 09:19102
7 Днів