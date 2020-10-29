Сколько Украина может потерять из-за решений КСУ рассказали в Минфине

Решение Конституционного суда ставит под угрозу сотрудничество Украины и Всемирного банка.

В результате Украина может потерять 2,23 миллиарда долларов.

Об этом в колонке заявил министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба Минфина.

Он отметил, что по оценке руководящего звена Всемирного банка, решением КСУ Украина нарушает свои обязательства по программе о многосекторном займе на политику развития (DPL).

"Это ставит под угрозу все проекты Банка с Украиной. В общем, речь идет о 2,23 млрд долларов", - написал Марков.

По словам министра, Украина рискует в 2020 году потерять два транша Международного валютного фонда по 700 миллионов долларов, а также 700 млн в рамках помощи Евросоюза и 350 млн - от Всемирного банка. В 2021 году Украина может потерять еще 1,5 миллиарда от МВФ, 700 млн от ЕС и 350 млн от Всемирного банка.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский заявил, что миссия МВФ не прибудет в Украину из-за решения КСУ об отмене е-декларирования.

Также сообщалось, что ЕС призвал Украину немедленно восстановить антикоррупционную структуру в стране после решения КСУ. Борьба с коррупцией является условием для безвизового режима и макрофинансовой помощи.