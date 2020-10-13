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Политика Сегодня, 16:4374
Отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП не смогла Рада

Верховная рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года.

Соответствующий законопроект №4313 за основу поддержали лишь 212 нардепов при 226 необходимых.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Направление законопроекта на повторное первое чтение поддержали 254 депутата.

Отметим, вчера в Раду внесли законопроект №4313, который должен отсрочить внедрение в Украине обязательных кассовых аппаратов для ФЛП. Внедрение РРО планировалось отсрочить до следующего года.

В тексте законопроекта предлагалось разрешить не использовать кассовые аппараты плательщикам единого налога второй - четвертой групп вне зависимости от вида деятельности, если их годовой доход не превышает миллион гривен.

Если же годовой доход ФЛП превышает миллион гривен, то для них использование кассовых аппаратов является обязательным.

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