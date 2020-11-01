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Политика Сегодня, 13:0545
Антикоррупционную стратегию за основу одобрила Рада

Верховная рада одобрила за основу в первом чтении законопроект №4135 Кабинета министров об антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.

В Украине нет основного стратегического документа в сфере предотвращения и противодействия коррупции почти три года.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 320 парламентариев.

Стратегия базируется на сочетании двух подходов:

  • дальнейшее совершенствование общей системы предотвращения и противодействия коррупции (раздел II и IV проекта Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы);
  • минимизация коррупции в наиболее приоритетных с точки зрения преодоления коррупции сферах, в том числе за счет проведения самых успешных отраслевых реформ (Раздел III проекта стратегии).

Положения документа также направлены на обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию.

Формирование негативного отношения к коррупции

"Результаты социологических исследований свидетельствуют о существовании в Украине социально-психологического феномена, который заключается в том, что абсолютное большинство населения Украины считает коррупцию позорным и недопустимым явлением, но при этом не видит ничего плохого в решении личных проблем в коррупционный способ", - указано в пояснительной записке.

Положение подразделения 2.2 проекта стратегии направлены на достижение следующих основных результатов:

  • снижение общего уровня толерантности к коррупции в Украине;
  • обновление Стратегии коммуникаций в сфере предотвращения и противодействия коррупции и обеспечение надлежащей организационной и финансовой основы для скоординированных действий по ее выполнению;
  • предоставление гражданам полной и объективной информации о коррупции в Украине, ее причинах, состоянии и динамике, системе антикоррупционных институтов, а также о возможностях и способах взаимодействия граждан с антикоррупционными институтами.

Защита обличителей коррупции

Положение подразделения 2.4 проекта Антикоррупционной стратегии на
2020-2024 годы направлены на обеспечение гарантий защиты обличителей; совершенствование уведомления о коррупции и рассмотрения такой информации; развитие институциональных возможностей уполномоченных органов для надлежащего обеспечения защиты обличителей коррупции.

Предотвращение коррупции в приоритетных сферах

В стратегии предлагают установить требование добропорядочности к членам органов судейского управления и надлежащую оценку соответствия этим требованиям кандидатов и действующих членов таких органов; обеспечить надлежащее оценивание добродетели действующих судей и кандидатов на должность судьи, обеспечить прозрачность такой оценки; совершенствовать дисциплинарную процедуру в отношении судей.

В документе прописано устранение коррупционных рисков, существующих при осуществлении контроля со стороны государственных органов, предоставлении разрешений и лицензий; уменьшение регуляторной нагрузки; повышение прозрачности и подотчетности деятельности Антимонопольного комитета Украины, уменьшение дискреции в реализации его полномочий и тому подобное.

Положения стратегии также направлены на совершенствование обжалования действий должностных лиц таможенных органов и уменьшение рисков безосновательного вмешательства правоохранительных органов в деятельность таможни; введение режима общего транзита со странами ЕС; уменьшение перечня оснований для проведения проверок органами налоговой службы, а также количества проверок с непосредственным контактом с плательщиком налога.

Кроме того, положения подразделения 3.4 проекта направлены на:

  • разграничение функции собственника, регулятора и органа, формирующего политику в отношении субъектов хозяйствования государственного сектора экономики;
  • дальнейшее внедрение стандартов корпоративного управления государственными предприятиями;
  • повышение прозрачности процедур приватизации и устранения выявленных коррупционных рисков;
  • обеспечение систематического обнародования информации о деятельности субъектов хозяйствования государственного, коммунального секторов экономики (в том числе о полученной государственной помощи)
  • принятие законодательства об общей административной процедуре и о публичных консультациях и тому подобное.

В проекте прописано создание единого электронного Градостроительного кадастра для предоставления всех админуслуг в сфере градостроительной деятельности; установление правил, согласно которым градостроительная документация разрабатывается исключительно в цифровой форме.

Определяется, что градостроительные условия и ограничения генерируются автоматически программными средствами Градостроительного кадастра; а установление ставок арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности происходит на основе их рыночной стоимости.

Предлагается и введение пилотного проекта по определению земельного налога на основе показателей массовой оценки земель; создание открытой карты строительства, ремонта и эксплуатации дорог, на которой будут отображаться проведенные тендеры и заключенные договоры; а также круглосуточный автоматизированный габаритно-весовой контроль и установление ответственности для грузоотправителей, перевозчиков за превышение габаритно-весовых параметров.

Предотвращение коррупции в оборонном секторе

Положения Антикоррупционной стратегии направлены на создание системы электронного учета объектов в сфере обороны и системы учета и мониторинга потребления и качества топлива; устранение коррупционных рисков в проведении закупок товаров, работ, услуг оборонного назначения; повышение эффективности контроля за качеством вооружений и военной техники; устранение коррупционных рисков в обеспечении военнослужащих жильем.

Предотвращение коррупции в сфере здравоохранения

В документе предлагается совершенствование процедур медицинских закупок, определение потребностей и учета медицинских средств; устранение коррупционных рисков при обеспечении лечения за рубежом и при трансплантации.

Также предусматривается повышение прозрачности процедур отбора на руководящие должности в учреждениях здравоохранения; внедрение Информационно-аналитической системы управления социальной поддержкой населения Украины (E-SOCIAL) и упрощение предоставления услуг в социальной сфере.

Изменения в закон "О предотвращении коррупции"

Законопроект №4135 предлагает не только утвердить антикоррупционную стратегию, но и внести изменения в некоторые положения закона "О предотвращении коррупции".

Нацагентство по предотвращению коррупции планируют уполномочить определять порядок мониторинга, координации, оценки эффективности реализации государственной антикоррупционной политики.

Предусматривается введение информационной системы для обеспечения открытости сведений о реализации государственной антикоррупционной политики, других мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции.

Предлагается пересмотреть периодичность подготовки национальных докладов по эффективности государственной антикоррупционной политики и порядок их утверждения; определить сроки, на которые должны разрабатываться и утверждаться Антикоррупционная стратегия и соответствующая государственная программа.

Напомним, в Раде закон об антикоррупционной стратегии Кабмина был зарегистрирован 21 сентября.

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