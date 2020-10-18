Ряд приоритетных проектов до 2030 года определил Кабмин

Кабинет министров определил 30 приоритетных направлений, которые лягут в основу экономической стратегии Украины до 2030 года.

Среди представленных направлений - это поддержка финансового сектора, цифровая экономика, недра, образование.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации векторов экономического развития Украины.

Шмыгаль представил часть этих векторов. В частности:

уменьшение доли государства в экономике, продолжение большой и малой приватизации;

развитие финансового сектора (фондовый рынок, рынок страхования, пенсионная реформа)

уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес (топ-30 Doing Bussines);

значительный рост объемов и добычи собственных полезных ископаемых;

развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе (сращение, логистика, цифровизация);

благоприятный налоговый и правовой режим для IT;

усиление торговой дипломатии, продвижение украинскии брендов;

качество жизни, создание экономической основы для развития образования, медицины, культуры и соцуслуг.

По словам Шмыгаля, это стартовые позиции стратегии.