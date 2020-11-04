На выборах мэра Киева победил Кличко

В Киеве объявлены официальные результаты выборов мэра города.

Действующий глава горсовета Виталий Кличко победил.

Результаты объявила на брифинге Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

За Кличко проголосовали 50,52% избирателей, 365 161 человек.

В связи с тем, что действующий мэр набирает более 50% голосов, второго тура выборов мэра в Киеве не будет.

За Ирину Верещук, кандидатку от "Слуги народа", проголосовали 39 321 человек.

За Алексея Кучеренко от "Батькивщины" проголосовали 45 823 избирателей.

За Александра Попова от "ОПЗЖ" проголосовали 68 757 человек.

За Сергея Притулу от "Голоса" 56 900 избирателей.

Борислав Береза ​​от "ЕкоПартии" получил 7448 голосов.

Максим Гольдарб (самовыдвиженец) получил 1659 голосов.

Диана Гранцева (самовыдвиженец) получила 844 голосов.

Сергей Гусовский "За будущее" получил 319 голосов.

За Андрея Ильенко от "Свободы" проголосовали 14 519 человек.

Юрия Левченко от "Народовластия" поддержали 6570 человек.

За Александра Омельченко от "Единства" проголосовали 21 542 человек.

Андрея Пальчевский от "Победы Пальчевского" поддержали 38 360 человек.

За Виктора Петрука от "Общественного движения "Хвиля" проголосовали 1844 человек.

Михаила Поживанова от "Радикальной партии" поддержали 1388 человек.

За Игоря Смешко от "Силы и чести" проголосовали 22 418 избирателей.

Николая Томенко от "Родной Украины" поддержали 15 039 человек.

За Елену Филонову от "Вместе сила" проголосовали 456 человек.

Егора Фирсова от "Экологической альтернативы" поддержали 2759 человек.

За Сергея Шахова от "Нашего края" проголосовали 1608 человек.

Отметим, по результатам экзит-поллов, действующий глава города Виталий Кличко получил больше всех кандидатов голосов.

Как сообщалось, результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября. Официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна была объявить не позднее чем на 12-й день после дня голосования.