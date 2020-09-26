В Киевсовет по результатам местных выборов 25 октября пройдут семь партий

Крупнейшие фракции будут у "Европейской солидарности" и УДАРа.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в пятницу, 6 ноября, Киевским горизбиркомом.

Наибольшую фракцию получит "Евросолидарность" - 31 депутат. На одного меньше будет в партии новоизбранного мэра Виталия Кличко "УДАР" - 30.

14 депутатов будет в партии "Єдність", 12 - "Батьківщини", 12 - у "ОПЗЖ", 12 - у "Слуги народа", 9 - у "Голоса".

Списки депутатов, которые прошли в Киевсовет по данным Киевского ТИК:

"Евросолидарность":

Владимир Прокопив, Людмила Ковалевская, Леонид Емец, Игорь Баленко, Александр Супрун, Андрей Задерейко, Андрей Порайко, Александр Гребинский, Сергей Артеменко, Тарас Криворучко, Александр Мищенко, Владислав Турец, Ирина Неборак, Ирина Арьева, Сергей Таран, Алексей Окопный, Вадим Сторожук, Анна Коваленко, Георгий Ясинский, Ольга Галицкая, Александр Тимченко, Динара Габибуллаева, Олег Левченко, Марина Порошенко, Виктор Кононенко, Константин Усов, Владимир Андрусишин, Наталья Пастухова, Игорь Хацевич, Павел Бойченко, Ольга Чайка;

УДАР:

Дмитрий Калиниченко, Олеся Пынзенык, Владимир Гончаров, Александр Гончаров, Максим Макаренко, Анна Старостенко, Виктор Рушко, Михаил Ищенко, Игорь Опадчий, Алена Обраменко, Олесь Маляревич, Андрей Странников, Мирослава Смирнова, Богдан Черний, Михаил Терентьев, Валентин Мондриевский, Виктор Брагинский, Олеся Зубрицкая, Виктория Муха, Вячеслав Непоп, Олег Костюшко, Екатерина Кириченко, Дмитрий Банас, Виталий Кличко (избран мэром), Александр Шовковский, Юлия Лымарь, Владислав Андропов, Роман Романюк, Дмитрий Белоцерковец, Владимир Бондаренко;

"Єдність":

Александр Омельченко, Юлия Ермоленко, Наталья Беликашвили, Сергей Кимчак, Олеся Самолутченко, Оксана Поцелуйко, Ярослав Федоренко, Игорь Шпак, Вадим Иванченко, Виталий Павлик, Юрий Сулыга, Ольга Веремеенко, Ваган Томасян, Роман Ярошенко;

"Батьківщина":

Игорь Галайчук, Владимир Солончак, Анна Свириденко, Александр Бродский, Алексей Кучеренко, Виталий Нестор, Денис Москаль, Александра Кужель, Ольга Гоцуляк, Алла Шлапак, Юрий Зубков, Елена Марченко;

ОПЗЖ:

Александр Попов, Юлия Симунина, Михаил Царенко, Александр Плужник, Елена Мычало, Игорь Кириленко, Юлия Уласик, Мария Марк, Михаил Наконечный, Рустем Ахметов, Владимир Кравец, Владимир Яловый;

"Слуга народа":

Евгения Кулеба, Михаил Присяжнюк, Елена Говорова, Юрий Федоренко, Владислав Трубицын, Лилия Пашинна, Георгий Зантарая, Виктория Бурдукова, Николай Конопелько, Евгений Кузьменко, Ксения Семенова;

"Голос":

Максим Нефедов, Зоя Ярош, Константин Богатов, Алина Михайлова, Григорий Маленко, Александр Линчевский, Сергей Попатенко, Тарас Козак, Вадим Васильчук.