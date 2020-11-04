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Политика Вчера, 21:3547
Байдена с победой поздравил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. 

Он подчеркнул, что дружба двух стран становится только крепче.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украины и США всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!" - отметил украинский лидер.

Напомним, ранее ряд лидеров уже поздравили Байдена: председатель испанского правительства Педро Санчес, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, президент Финляндии Саули Ниинисте, канцлер Австрии Себастьян Курц, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Бывший госсекретарь США, экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон и бывший президент США Барак Обама также присоединились к поздравлениям.

До этого лидера демократов поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо и мэры Лондона и Парижа.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Байден, 7dniv, 7dnivinfo  
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