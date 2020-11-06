Кравчук заявил что ОБСЕ подготовит единый план по Донбассу с учетом всех сторон

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подготовит единый план по урегулированию на Донбассе с учетом позиций всех сторон.

Ожидается, что такой план может появиться до 10 ноября.

Об этом в интервью ТАСС рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Он отметил, что Украина передала ОБСЕ свой план урегулирования конфликта в четверг, 5 ноября. После этого должен быть подготовлен единый документ с учетом позиций всех сторон.

"Этот документ будет не украинский, не российский, не авторства ОРДЛО. А это будет документ Трехсторонней контактной группы, которая по предложению госпожи Грау (представитель ОБСЕ в ТКГ, - ред.) подготовила поручение господину Пьеру Морелю - это посол по политическим вопросам в системе минских соглашений, чтобы он объединил предложения всех и подготовил один документ, который мы будем обсуждать", - добавил Кравчук.

Он также выразил надежду, что согласованный план появится до следующего заседания ТКГ 10 ноября.

"Есть задача подготовить всесторонне продуманный, с учетом интересов всех сторон, и прежде всего ОРДЛО, документ, который откроет дорогу к миру и возрождению жизни на этих территориях", - подчеркнул он.

Кравчук также отметил, если договоренности будут достигнуты, согласованная дорожная карта может быть подписана всеми сторонами ТКГ.