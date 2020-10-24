Как Кабмин переписал Трудовой кодекс и что это значит для украинцев

Условия труда для украинцев могут существенно измениться.

"Страна" уже писала о скандальном варианте Трудового кодекса, которые предусматривает сокращение отпусков, внеурочную работу и упрощенное увольнение людей.

Но, учитывая общественный резонанс, и жесткую критику Международной организации труда, этот проект, судя по всему, похоронили.

Впрочем, появились новые. В этот раз речь идет уже не о Трудовом кодексе с нуля, а о внесении точечных изменений в существующее трудовое законодательство.

Один из новых проектов от Минэкономики - о так называемых договорах "ноль часов" (zero-hours contraсts). Они предусматривают нефиксированное рабочее время, то есть, работодатель может вызвать сотрудника в любое время, когда понадобится. Единственное ограничение - должно быть отработано не менее 8 часов в месяц. Следовательно, за эти 8 часов человеку и заплатят. То есть, фактически за месяц работник может получить зарплату как за полноценный один рабочий день.

В профсоюзах этот проект уже окрестили "легальным рабством".

Еще один законопроект - о признаках трудовой занятости. Фактически от направлен на борьбу с гражданско-правовыми договорами, по которым сейчас работают многие украинцы, и которые налоговая расценивает как лазейку по уходу от налогов для работодателей и самих работников - ведь с таких договоров не платят ЕСВ, подоходный налог и др.

"Страна" разбиралась как украинцы будут работать по-новому.

"Перепишут Трудовой кодекс по кусочкам"

Мы уже подробно писали о скандальном варианте нового Трудового кодекса от экс-министра экономики Тимофея Милованова - нефиксированный рабочий день, увольнения по любому поводу, в том числе, беременных и работников предпенсионного возраста, сокращенные отпуска - вот неполный перечень трудовой реальности, которую готовили украинцам.

Но, после отставки Кабмина Гончарука, все подаваемые им проекты, которые не прошли первого чтения, согласно законодательству были отозваны, в том числе и вариант Трудового кодекса от Милованова.

Новую версию законопроекта о труде Кабмин Шмыгаля пока не подавал.

Как стало известно "Стране" из своих источников, власти отказались от попытки протолкнуть новый Трудовой кодекс и решили сосредоточиться на внесении точечных изменений в уже существующий документ.

"Теперь по кусочкам будут разрушать трудовые гарантии", — говорит председатель Всеукраинского профсоюза работников производства и предпринимателей Наталия Землянская.

На сегодняшний день известно о трех законопроектах. Первый - о дистанционной занятости. Его продвигают под предлогом коронавируса. Якобы, в условиях эпидемии работодатели массово переводят сотрудников на удаленку, а правового механизма на этот счет нет. Проект уже принят в первом чтении и ожидает принятия в целом. Но он более-менее нейтральный - фактически фиксирует уже сложившиеся в бизнес-среде правила дистанционной работы.

Но недавно появилось еще два законопроекта - так называемых договорах "ноль часов" и "о семи признаках трудовых отношений". На них остановимся более подробно.

Что такое договор "ноль часов" и как по нему будут платить

Законопроект о так называемых договорах "ноль часов" - то есть, без фиксированного рабочего графика - предусматривает несколько новвоведений.

Главное из них — работодатели смогут переводить сотрудников на "нулевые" договоры, которые не прописывают конкретные параметры рабочего дня. Руководство будет вызывать работника по необходимости - есть работа - работаем, а нет - сидим дома. Соответственно такой будет и оплата.

В проекте прописано, что работодатели могут перевести на "нулевые" договоры до 10% штатах сотрудников. Единственно ограничение - им должны обеспечить не менее восьми часов работы в месяц, то есть, фактически - один полноценный рабочий день.

Получается, у человека с таким договором работа вроде и есть, но он постоянно находится в подвешенном состоянии. Ведь непонятно, сколько сможет отработать за месяц и какой будет зарплата. Устроиться параллельно на другую работу в теории можно. Но непонятно, не вызовет ли вас первый работодатель в то время, когда вы будет работать на второго.

"Это легальное рабство. Новый законопроект, развязывает руки работодателям и ограничивает права работников. Ведь работодатели не будут обязаны постоянно обеспечивать людей работой и стабильной зарплатой. Человек фактически превращается в работника по вызову - он должен выполнять работу в любое время, когда его вызовут. А оплата будет за фактически отработанные часы", — отметили в Федерации профсоюзов.

К примеру, если сейчас вакансия предусматривает месячную оплату в 10 тысяч гривен, а человека возьмут на нее по "нулевому договору", и он отработает с минимальной нагрузкой - 8 часов в месяц, то на руки дадут всего 500 гривен.

Понятно, что зарплата может быть и больше - на полной загрузке человек получит все те же 10 тысяч. Но с учетом эпидемии и кризиса в экономике, у многих компаний упали объемы заказов и производство, то есть, фактически люди на полную занятость нужны далеко не всегда.

"За время карантина количество зарегистрированных Государственной службой занятости безработных выросло на 27% - сейчас их официально уже 401 тысяча. Неофициальная безработица тоже растет. Тех, кто потерял работу, по оценочным данным, до 3 млн человек. И, скорее всего, эти цифры не окончательные. Нацбанк прогнозирует что уровень безработицы в этом году будет исчисляться двухзначными цифрами, чего в Украине не было с 2002 года", — отмечают в Федерации профсоюзов.

На этом фоне работодатели получили возможность диктовать людям свои условия, поэтому новый законопроект с "нулевыми" договорами придется как нельзя более кстати.

"Инициатива о "работе по вызову" не нова, она готовилась еще при прошлом правительстве Гончарука. В чем самая большая проблема и какие риски этого законопроекта? Он не дает человеку никаких гарантий, так как никаких трудовых функций заранее не установлено. Человек напрямую становится зависимым от своего работодателя, так как он априори не может контролировать свое время и доходы", - говорит Землянская Наталья - Председатель Всеукраинского профсоюза производственников и предпринимателей.

Начали с минимума

Авторы проекта, наоборот, считают "нулевые договоры" прогрессивной формой трудовых отношений. И отмечают - такие договоры есть и во многих европейских странах (zero-hours contraсts практикуются, в частности, в Венгрии, Бельгии, Нидерландах, Великобритании).

"Да, такие договоры в Европе есть. Но авторы проекта умалчивают, что есть еще и договоры "минимум-максимум" (minmax contraсts). То есть, устанавливается минимальное рабочее время, которое должен обеспечить работодатель и максимальная планка часов, которые должен работать человек, если будет потребность и его вызовут на работу. При этом если работодатель не обеспечивает минимум работы, он все равно за него платит", - пояснили а Федерации профсоюзов. Но у нас более выгодный для работника контракт "минимум-максимум" "не заметили", а решили начать менять трудовое законодательство с невыгодных для людей "нулевых договоров".

Как указано в пояснительной записке к проекту, договоры "ноль часов" "увеличивают мобильность работника и создают удобный законодательный механизм для легализации фрилансеров". При этом человек может трудиться сразу на нескольких работах - если загрузка позволяет.

"Виды занятости и трудовых отношений, которые описываются в новом проекте, уже де-факто давно существуют на рынке труда. Другое дело, что в нашем законодательстве им до сих пор не нашлось места. Достаточно вспомнить рынок фрилансеров, к которому все чаше обращается украинский бизнес, и который ежегодно растёт на 25-30%", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Также в пояснительной записке указано, что такие договора обеспечивают работникам все соцгарантии. "Вот только в самом проекте не прописано, как именно они будут соблюдаться", — отмечают в Федерации профсоюзов.

Интересно, что сами работодатели, в пользу которых этот проект, якобы, и разрабатывался, не совсем им довольны. Правда, им документ, наоборот, показался излишне мягким.

"Почему на договоры "ноль часов" можно перевести именно 10% штатных сотрудников, а не скажем, 12% или 15%. Цифра взята с потолка, нас к работе над проектом не привлекали", — говорит исполнительный вице-президент Федерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко.

Также он обращает внимание на такой нюанс: сейчас о любых существенных изменениях условий труда работодатели должны уведомлять работников не менее чем за 2 месяца. Это прописано в статье 103 действующего Трудового кодекса. Даже если проект о договорах "ноль часов" примут, эта статья все равно останется силе. Следовательно, компании не смогут в один момент переводить людей на "нулевые" договоры, разве что только по согласию самих работников. И будут вынуждены еще два месяца платить им прежнюю зарплату, пока сотрудники будут "думать".

Семь признаков того, что вы работаете

Еще одна пачка изменений в действующий Трудовой кодекс прописана в законопроекте Минэкономики о признаках наличия трудовых отношений. Недавно этот документ зашел на согласование в Федерацию работодателей.

Как говорит Алексей Мирошниченко, он бьет по гражданско-правовым договорам, по которым сейчас работает немало украинцев. В частности, такие договоры заключают, скажем, с дизайнерами, компьютерщиками и другими специалистами, от которых требуют выполнения определенного объема работ и готовы платить за него конкретную сумму.

Но, как рассказали нам работодатели, налоговая и инспекция по труду давно ополчились против этих договоров. Они считают их одной из форм теневой занятости, так как за сотрудников по договорам работодатели не платят налоги, в частности, ЕСВ. А сами работники уходят от уплаты подоходного налога (нередко они оформляются как частные лица-предприниматели и платят только единый налог).

Чтобы перекрыть эту лазейку, в Минэкономики придумали семь признаков наличия трудовых отношений. Вот они:

личное исполнение работы лицом конкретной квалификации, профессии , должности по указанию и под контролем работодателя

регулируемый процесс труда, который носит постоянный характер и не предусматривает установление работнику конкретно результата работы за определенное время

выполнение работы на определенном рабочем месте, предоставленном работодателем, с установленным графиком и внутренними правилами трудового распорядка

предоставление работодателем средств производства, материалов, сырья.

систематическая оплата труда работника

установление работнику конкретной продолжительности рабочего дня и перерыва

возмещение командировок и других затрат на выполнение работы.

Если есть хотя бы три этих признака, работать по договорам уже нельзя - нужно брать человека в штат.

"Очень много вопросов по этому проекту, мы сейчас готовим заключение. Работодателям он явно невыгоден. По гражданско-правовым договорам компании работают, к примеру, с персоналом на аутсорсинге. Зачислять дополнительных сотрудников в штат, расширяя таким образом штатное расписание, сейчас, в условиях эпидемии и кризиса, могут себе позволить далеко не все предприятия", — говорит Мирошниченко.

Если проект примут, работодатели смогут переводить сотрудников с гражданско-правовых договоров, скажем, на договоры "ноль часов". Но в этом случае им все равно придется платить налоги, в частности, ЕСВ. Для самих сотрудников этот проект, на первый взгляд, выгодный: увеличиваются шансы попасть в штат (а это больничные, отпускные и пенсионный стаж).

Но эксперты говорят, что в условиях массовой безработицы, когда работодатели могут диктовать людям свои условия, отмена гражданско-правовых договоров может вообще забрать рынок труда в тень. А в этом случае человек не получает вообще никаких официальных подтверждений обещаний работодателя и вынужден разве что верить ему на слово.

"Менять действующее трудовые законодательств нужно, оно давно устарело. А эпидемия коронавируса еще больше усугубила ситуацию. Но вот как найти золотую середину — чтобы защищенным были и работодатели, и работники - пока неясно. Скорее всего, нужно двигаться в сторону закрепления большинства условий для работников в конкретных трудовых договорах", — считает Мирошниченко.