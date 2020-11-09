Байден заявил что процесс передачи власти в США уже не остановить

Бывший вице-президент США Джо Байден, который, по предварительным результатам голосования, победил на президентских выборах, заявил о необратимости процесса передачи власти.

По словам демократа переходный период уже начался.

Об этом Байден сказал во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Он подчеркнул, что процесс передачи власти в США после выборов уже не остановить.

"Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом. Нас уже ничего не остановит", - заверил Байден.