 

Байден заявил что процесс передачи власти в США уже не остановить

Политика Сегодня, 10:5850
Байден заявил что процесс передачи власти в США уже не остановить

Бывший вице-президент США Джо Байден, который, по предварительным результатам голосования, победил на президентских выборах, заявил о необратимости процесса передачи власти.

По словам демократа переходный период уже начался.

Об этом Байден сказал во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Он подчеркнул, что процесс передачи власти в США после выборов уже не остановить.

"Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом. Нас уже ничего не остановит", - заверил Байден.

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Теги: news, новости, Украина, США, Байден, 7dniv, 7dnivinfo  
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