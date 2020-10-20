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Политика Сегодня, 08:5623
"Оппозиционная платформа – За жизнь" вышла на первое место среди всех партий Украины, - опрос

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" проголосовали бы 22,1% избирателей. Этот показатель является наибольшим, тогда как правящую партию, "Слугу народа", сформировавшую монобольшинство, готовы поддержать 18,7% избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Всего в парламент прошли бы шесть партий:

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) - 22,1%,

"Европейская солидарность" (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) - 19,3%,

"Слуга народа" (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) - 18,7%,

"Батькивщина" (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) - 9,3%,

"Сила и честь" Игоря Смешко - 6,6%,

"Радикальная партия" Олега Ляшко – 5,4%.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" вышла на первое место среди всех партий Украины, - опрос

Еще одна партия – "Голос" (4,7%) – находится на грани прохождения пятипроцентного барьера (данные по респондентам, которые будут голосовать и определились с выбором).

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, Киевским международным институтом социологии по собственной инициативе, в течение 17-24 октября 2020 Метод опроса - телефонных интервью с использованием компьютера. Общее количество респондентов - 1502 человек. Вероятная погрешность - 2,6%

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