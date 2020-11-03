Выполнением указов по реформированию ОПК недоволен Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов недоволен выполнением центральными органами власти указов президента по реформированию оборонно-промышленного комплекса.

Он считает необходимым неотложно повысить эффективность работы Министерства по вопросам ОПК.

Об этом Данилов заявил во время совещания по вопросам развития ОПК, передает пресс-служба СНБО.

"Данилов акцентировал на недопустимо низком уровне выполнения центральными органами исполнительной власти указа главы государства Владимира Зеленского, который предусматривает первоочередные мероприятия, в частности, по реформированию ОПК", - сообщили в СНБО.

Также секретарь Совета обратил внимание на неудовлетворительном выполнении государственного оборонного заказа Министерством экономики и Министерством обороны Украины.

"Субъекты сектора безопасности и обороны Украины должны обеспечить выполнение государственного оборонного заказа в полном объеме в максимально сжатые сроки", - добавил Данилов.

Он заявил о необходимости принятия неотложных мер для повышения эффективности и результативности работы Министерства по вопросам ОПК.