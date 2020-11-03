Запретить телеканалам и радиостанциям отрицать агрессию РФ рекомендуют Раде

Верховной раде рекомендуют запретить телерадиоорганизациям высказывания, отрицающие факты военной агрессии России и оккупации ею части территории Украины.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендует принять соответствующий законопроект №4188 за основу.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Комитет принял решение рекомендовать принять за основу законопроект о внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании" по поводу противодействия информационной войне №4188", - сказано в сообщении.

Проект предлагает запретить телерадиоорганизациям использовать трансляцию высказываний, содержащих отрицание факта военной агрессии РФ, оккупации Россией части территории Украины и ведения федерацией гибридной войны против Украины.

В законе прописано, что Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания будет штрафовать телерадиоорганизации в случае нарушения этой нормы.

Если нарушения не устранили в течение месяца после применения санкции в виде штрафа, а также в случае повторного штрафа за нарушение этого же положения закона, Нацрада сможет обратиться с иском в суд. Ведомство уполномочено требовать аннулирования лицензии на вещание телерадиоорганизации или провайдера программной услуги.

Напомним, соответствующий законопроект внесли в Раду в начале октября.