Шаги Украины для выборов в ОРДЛО в марте 2021 назвал Кравчук

Для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе 31 марта 2021 года украинская сторона должна принять несколько законов.

При этом к таким выборам не нужно готовиться с чистого листа.

Об этом в интервью tsn.ua рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

По его словам, для соблюдения сроков Верховная рада должна в январе принять закон об особенностях выборов в ОРДЛО.

"Только приняли закон, уже можно готовиться к выборам - февраль, март и часть января. Времени хватает. И это не сегодня готовится. Мы это делаем не с чистого листа. Уже есть наработки, принимается закон, готовятся выборы", - отметил Кравчук.

Он также добавил, что до выборов Рада должна принять законы о демилитаризации и амнистии.