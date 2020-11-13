Кто будет исполнять обязанности главы Рады рассказал Разумков

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, кто будет исполнять обязанности главы парламента на время его болезни.

И.о. главы ВР будет вице-спикер Елена Кондратюк.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета Рады.

"Я продолжаю работать из дома, в удаленном режиме, но не все можно делать в таком формате: ни вести заседание согласительного совета, ни вести заседание Верховной рады, ни даже голосовать. На прошлой неделе мною было издано распоряжение о временном возложении обязанностей на заместителя председателя ВР Елену Константиновну Кондратюк", - отметил спикер.

Разумков подчеркнул, что Кондратюк является профессиональным, грамотным и опытным человеком.

"Согласно распоряжению Дмитрия Разумкова с 12 ноября я приступила к исполнению обязанностей председателя Верховной рады", - отметила и.о. главы парламента.