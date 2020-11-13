Постановление об отмене карантина выходного дня зарегистрировали в Раде

В Верховной раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня.
Соответствующую рекомендацию парламент предоставляет Кабинету министров.
Об этом заявила исполняющая обязанности главы ВР Елена Кондратюк в ходе заседания согласительного совета парламента.
"Кабинет министров прибегнул к так называемым неоднозначным решениям, которые ставят многих граждан в безвыходное положение. Именно поэтому было сегодня зарегистрировано тоже под моим руководством специальное постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительству", - подчеркнула она.
Авторами документа являются нардепы Елена Кондратюк, Давид Арахамия, Ярослав Железняк, Александр Корниенко, Юрий Бойко, Ирина Геращенко.