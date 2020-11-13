В Раде по карантину выходного дня завтра отчитается Шмыгаль

Правительство должно отчитаться по карантину выходного дня.

Об этом заявила и.о. главы ВР Елена Кондратюк в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Пригласить завтра главу правительства вместе со всем составом Кабинета министров, чтобы мы услышали его видение выхода из карантина. Есть ли этот действительно план. Особенно это касается, конечно, вопроса карантина выходного дня. И самое главное - каково состояние выполнения постановления о мерах противодействия распространению коронавируса и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии", - сказала она.

Напомним, в ВР зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. Соответствующую рекомендацию парламент предоставляет Кабинету министров.