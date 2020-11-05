Инициировать внеочередное заседание Рады СН может попросить Зеленского

Фракция "Слуга народа" может попросить президента Украины Владимира Зеленского инициировать внеочередное заседания Верховной рады.

На нем парламентарии могут рассмотреть законопроекты по Конституционному суду Украины.

Об этом в ходе заседания согласительного совета ВР рассказал замглавы фракции Александр Корниенко.

"По поводу законопроектов по КСУ и так далее. Если мы завтра не успеваем к каким-то из них дойти, то формат рабочей группы тоже возможен... Возможно, при подготовке и активной работе этой рабочей группы у нас есть потенциал на внеочередное заседание, инициированное президентом. Мы к нему обратимся... Например, одно заседание только по этим законопроектам, тогда его можно быстро провести", - рассказал парламентарий.