Санду анонсировала встречу с Зеленским

Победитель выборов президента Молдовы Майя Санду в ближайшее время проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дата и место такой встречи пока неизвестны.

Об этом Санду заявила в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, она выступает за восстановление хороших отношений с Украиной. Она также подчеркнула, что за время президенства Игоря Додона почти не было официальных визитов и Молдова была изолирована.

"Я уже поговорила сегодня утром с президентом Зеленским. Мы договорились, что мы восстановим наши хорошие отношения, что достаточно скоро у нас будет встреча и мы будем работать вместе, чтобы между нашими странами были очень хорошие отношения", - отметила Санду.