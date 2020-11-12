 

Виктор Медведчук посетил Поляну

Политика Вчера, 22:5570
Виктор Медведчук посетил Поляну

Сегодня, 16 ноября, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук находился с рабочим визитом в Полянский ОТГ - одной из самых успешных объединенных территориальных общин Украины, сообщает "Перший.com.ua".

На встрече присутствовали члены партии - новоизбранные депутаты Закарпатского областного совета, в частности председатель Закарпатского регионального отделения партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Иван Чубирко, Виктор Русин, Степан Деркач и заместитель председателя областной организации партии Иван Дрогобецкий, который и возглавляет общину.

Медведчук осмотрел современные инфраструктурные объекты и заслушал стратегию развития ОТГ и Закарпатья в целом. В частности, речь идет о современном мусоросортировочном заводе, аналогов которому в области пока нет.

Медведчук положительно оценил успешное функционирование объединенной общины, которую возглавляет его однопартиец. Также заверил, что будет поддерживать и способствовать дальнейшему развитию Закарпатья и в будущем.

"Ведь доверие, которое местные жители выразили во время местных выборов доказало, что Закарпатье выбирает настоящих лидеров и специалистов своего дела. Отметим, председатель Полянской ОТГ Иван Дрогобецкий возглавил общину не первый раз, на нынешнем волеизъявлении его поддержали более 86% избирателей", – говорится в публикации.

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Теги: news, новости, Украина, Медведчук, Поляна, 7dniv, 7dnivinfo  
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