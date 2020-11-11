Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у властей не было времени на длительную общественную дискуссию относительно введения карантина выходного дня

По его словам, из-за стремительного распространения коронавируса, необходимо было принимать быстрые решения.

Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.

По его словам, перед введением карантина выходного дня правительство проводило консультации с профильными комитетами Верховной рады.

“Сегодня мы говорим, что врачи на передовой, и если равнять борьбу с COVID-19 с войной, то решение в боевых условиях принимают очень быстро. И месяц проводить общественную дискуссию не всегда есть возможность”, - рассказал Шмыгаль.

Он привел пример Израиля и Турции, где после введения карантина выходного дня показатели заболеваемости снизились.

По его словам, медицинская система справляется при суточной заболеваемости в 12 тысяч человек.

“Но количество врачей у нас ограничено, и возможности врачей - физические возможности людей ограничены”, - отметил Шмыгаль.