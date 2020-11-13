Карантин выходного дня отменить Рада не смогла

Верховная рада Украины провалила голосование за рекомендацию Кабинету министров отменить карантин выходного дня.

Народные депутаты не одобрили проект постановления №4381.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Постановление поддержали лишь 149 нардепов при 226 минимально необходимых.

"Рекомендовать Кабмину в течение трех календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением КМУ №641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни", - сказано в тексте документа.

Кабмину хотели рекомендовать разрешить работу бизнеса на выходных, а именно: