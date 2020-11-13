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Политика Сегодня, 16:0258
Карантин выходного дня отменить Рада не смогла

Верховная рада Украины провалила голосование за рекомендацию Кабинету министров отменить карантин выходного дня.

Народные депутаты не одобрили проект постановления №4381.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Постановление поддержали лишь 149 нардепов при 226 минимально необходимых.

"Рекомендовать Кабмину в течение трех календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением КМУ №641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни", - сказано в тексте документа.

Кабмину хотели рекомендовать разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:

  • баров, ресторанов, кафе;
  • спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
  • прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
  • работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.
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