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Политика Вчера, 21:4948
В Сумах, по предварительным подсчетам, во втором туре лидирует действующий мэр Александр Лысенко

Сейчас подсчитаны голоса в Заречной и Ковпаковской районных территориальных избирательных комиссиях.

Об этом сообщает "Суспільне".

В Ковпаковском районе Лысенко отдали свои голоса 61% избирателей, а его конкуренту Вадиму Акперову - 39%. По результатам голосования в Заречном районе, Лысенко поддержали 62% избирателей, а Акперова - 38%. В общем на этих двух ТИК Лысенко опережает Акперова почти на 10 тысяч голосов.

Протоколы из районных избирательных комиссий передадут в городскую до 18 ноября. После этого городская ТИК должна объявить окончательные результаты выборов мэра Сум.

Отметим, голосование во втором туров выборов Сумского городского головы состоялось 15 ноября.

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Теги: news, новости, Украина, Сумы, выборы, 7dniv, 7dnivinfo  
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