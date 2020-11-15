В Сумах, по предварительным подсчетам, во втором туре лидирует действующий мэр Александр Лысенко

Сейчас подсчитаны голоса в Заречной и Ковпаковской районных территориальных избирательных комиссиях.

Об этом сообщает "Суспільне".

В Ковпаковском районе Лысенко отдали свои голоса 61% избирателей, а его конкуренту Вадиму Акперову - 39%. По результатам голосования в Заречном районе, Лысенко поддержали 62% избирателей, а Акперова - 38%. В общем на этих двух ТИК Лысенко опережает Акперова почти на 10 тысяч голосов.

Протоколы из районных избирательных комиссий передадут в городскую до 18 ноября. После этого городская ТИК должна объявить окончательные результаты выборов мэра Сум.

Отметим, голосование во втором туров выборов Сумского городского головы состоялось 15 ноября.