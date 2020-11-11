Почему фракция не голосовала за отмену карантина выходного дня пояснили в СН

Во фракции "Слуга народа" объяснили, почему не голосовали за отмену карантина выходного дня.

В партии не видят юридического смысла в постановлении.

Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина замглавы президентской фракции Евгения Кравчук, говорится в материале "Локдаун на уикэнд: что власть будет делать с карантином на выходных".

По ее словам, отмена карантина - прерогатива правительства.

"Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами", - сказала она.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уже обратился к Кабмину, чтобы он обеспечил для предприятий из сферы культуры, туризма и креативных индустрий компенсацию их потерь.