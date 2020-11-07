Программу на 2 млн долларов, чтобы сплотить переселенцев с Донбасса запустили США

Соединенные Штаты Америки и Совет по международным исследованиям и обменам (IREX) запустили программу, чтобы сплотить внутренне перемещенных лиц Украины.

Ее стоимость - 2 млн долларов.

Об этом информирует посольство США в Украине в Twitter.

Программа рассчитана на два года.

"Соединенные Штаты рады начать вместе с IREX двухлетнюю программу на сумму 2 миллиона долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией", - указано в сообщении.

Напомним, в Украине с 14 октября переселенцев освободили от уплаты туристического сбора. В силу вступил соответствующий закон.

Согласно ему, освобождаются от уплаты турсбора внутренне перемещенные лица, которые временно размещаются в местах проживания (ночевки), а информация об адресе таких мест указана в справке о взятии на учет переселенца как адрес фактического места их проживания/пребывания.