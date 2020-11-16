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Политика Сегодня, 12:2331
О планах по поводу закрытия границ Украины рассказал Кулеба

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что власти пока не планируют закрывать границу для иностранцев.

Министерство не получало соответствующих указаний.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире "Сниданка 1+1".

Сейчас этот вопрос в правительстве пока даже не обсуждается, сказал министр. МИД не получал никаких указаний по закрытию границ или запрета въезда некоторым группам лиц.

"Впрочем, все мы понимаем, если дойдет дело до обсуждения локдауна, то этот вопрос встанет. Лично я не поддерживаю идею о закрытии границ для иностранцев, потому что у нас достаточно болезни внутри страны, а миграционный поток через границу не такой значимый, чтобы изменить ситуацию с пандемией", - подчеркнул глава МИД.

Отметим, Украина дважды закрывала границы, в начале эпидемии коронавируса и в сентябре.

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Теги: news, новости, Украина, Кулеба, 7dniv, 7dnivinfo  
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