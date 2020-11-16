К визиту в Украину новоизбранного президента Молдовы готовится МИД

Министерство иностранных дел (МИД) Украины работает над организацией визита в Украину новоизбранного президента Молдовы Майи Санду.

Она ранее заявила о необходимости сотрудничества с Украиной

Об этом рассказал в эфире "Сниданка с 1+1" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД Украины.

Он считает знаковым то, что первые телефонные разговоры Санду провела с президентами Украины и Румынии.

"Наш президент пригласил ее посетить Украину, поэтому мы уже работаем над организацией этого визита”, - сказал Кулеба.