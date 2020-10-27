Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ожидает справедливых приговоров по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, подозреваемыми по которому являются правоохранители, уже в этом году

Дело находится на стадии судебного рассмотрения почти год.

Об этом Венедиктова написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, по делу 18, 19, 20 ноября состоятся судебные заседания. В Переяслав-Хмельницком районном суде только что началось очередное заседание, где будут исследоваться письменные доказательства.

"Мы надеемся, что пандемия и другие обстоятельства не помешают уже в этом году принять справедливые приговоры в этом чувствительном для общества деле", - подчеркнула Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что дело об убийстве 5-летнего ребенка почти год находится в суде.

"За это время уже состоялось 18 заседаний, где были рассмотрены протоколы осмотров места событий и обысков, фототаблицы и видеозаписи к ним, процессуальные документы, протоколы следственных экспериментов и приложения, выводы судебных экспертиз", - написала она.

Венедиктова добавила, что обвиняемый в убийстве по неосторожности бывший полицейский находится под стражей без определения размера залога.

"Срок действия меры пресечения в последний раз продлен на 60 суток решением суда от 16 октября 2020 года. Инспектор и гражданский, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, были освобождены из-под стражи после внесения залога с возложением на них обязанностей", - написала генпрокурор.

Кроме того, несовершеннолетний фигурант находится под наблюдением матери.