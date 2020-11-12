Окончательно принять закон Зеленского о референдуме рекомендуют Раде

Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендует Верховной раде окончательно одобрить закон президента Владимира Зеленского о народовластии через всеукраинский референдум.
Законопроект №3612 рекомендуют одобрить во втором чтении.
Об этом свидетельствует трансляция заседания комитета.
Такое решение поддержали 18 членов комитета. Трое парламентариев воздержались.
Отметим, 15 ноября первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук анонсировал, что на этой пленарной неделе парламент продолжит рассмотрение законопроекта о народовластии через референдум. Однако оно так и не состоялось.