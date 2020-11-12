Окончательно принять закон Зеленского о референдуме рекомендуют Раде

Продумывая меблировку комнаты, мы стремимся сделать ее не только комфортной, но и функциональной для всех членов семьи. Важным параметром (а для кого-то он на первом месте) остается также гармоничность интерьера, поэтому в разных предметах мебели мы ищем сходный дизайн и единое цветовое решение.

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