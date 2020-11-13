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Политика Сегодня, 18:2361
Несколько пунктов антикоррупционной реформы беспокоят МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) беспокоят несколько пунктов антикоррупционной реформы в Украине.

В том числе работа антикоррупционного бюро и прокуратуры.

Об этом в интервью "Журналу Корреспондент" рассказал замминистра финансов Юрий Драганчук.

По его словам, все структурные маяки выполнены и у МВФ нет формальных предпосылок, чтобы не присылать миссию и не давать транш. Но в то же время Фонд смотрит на ситуацию в целом, и решение Конституционного суда по антикоррупционной реформе не в лучшем свете предствляет Украину.

"Что касается антикоррупционной реформы, то есть несколько пунктов, которые вызывают опасения у МВФ. Это назначение Высшего совета юстиции, работа Специализированной антикоррупционной прокуратуры, работа и независимость Национального антикоррупционного бюро", - отметил Драганчук.

Он также добавил, что по этим пунктам идет постоянная коммуникация с МВФ.

"Все, что неформально беспокоит МВФ, находится в процессе решения. Поэтому мы ожидаем от них позитивного сигнала - начала работы миссии Фонда. Это откроет нам финансирование Евросоюза и Всемирного банка", - добавил Драганчук.

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