Проект госбюджета-2021 правительство подаст в Раду до конца недели

Кабинет министров Украины до конца недели подаст в Верховную раду проект государственного бюджета на 2021 год.
Сейчас правительство завершает работу над документом.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.
Он добавил, что правительство активно обсуждает проект государственного бюджета с Международным валютным фондом.
"Министр финансов в течение дня, до и после заседания правительства, контактирует с МВФ по поводу проекта бюджета. И до конца этой недели правительство планирует подать его ко второму чтению в ВР", - рассказал Мокан.