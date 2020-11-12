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Политика Сегодня, 16:4744
Шаги для выхода из конституционного кризиса Зеленский представил послам стран G7

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки" (G7) ситуацию с Конституционным судом.

Глава государства представил послам G7 шаги для выхода из конституционного кризиса в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Среди предложенных президентом шагов: восстановление до конца года уголовной ответственности за недостоверное декларирование, возврат всех контрольных функций Национальному агентству по борьбе с коррупцией и решение вопроса Конституционного суда.

"Убежден, что есть необходимость восстановить доверие граждан Украины к судебной системе. Именно сейчас - лучшее время для реализации судебной реформы", - подчеркнул глава государства.

Со своей стороны послы стран G7 поддержали усилия Зеленского для реализации судебной реформы и быструю реакцию украинской власти на решение КСУ. Кроме того, стороны разговора согласились, что необходимо обеспечить процедуру честного и прозрачного отбора новых судей КСУ.

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Теги: news, новости, Украина, кризис, G7, 7dniv, 7dnivinfo  
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