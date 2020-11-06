Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник останется на своей должности после 16 декабря

Решения Конституционного суда и Окружного админсуда Киева не повлияют на его работу в бюро.

Об этом на видеовстрече с послами G7 заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает сайт президента.

Сообщается, что участники встречи обсудили угрозы, которые стоят перед НАБУ из-за решения Конституционного суда. Зеленский отметил, что признание отдельных положений закона о бюро неконституционными пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость НАБУ.

"Решение Конституционного суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ останется на должности", - заявил Зеленский.