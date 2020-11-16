Маркарова может стать новым послом Украины в США

Украинская власть решила сменили посла Украины в США.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил на эту должность Оксану Маркарову.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, нынешний посол Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет. Его меняют по принципу ротации в дипломатии.

"Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой", - отметил Кулеба.

Министр отметил, что процедура ее оформления запущена, но это занимает определенное время. Решение о назначении должен принять президент, подписав соответствующий указ, добавил Кулеба.

Отметим, что Оксана Маркарова занимала должность министра финансов Украины с 22 ноября 2018 года по 4 марта 2020 в правительстве Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.