 

Новым спикером Министерства иностранных дел Украины назначен Олег Николенко

Политика Сегодня, 19:1468
Новым спикером Министерства иностранных дел Украины назначен Олег Николенко

Он сменил на этой должности Екатерину Зеленко.

Об этом сообщает МИД в Facebook.

По данным МИД, Николенко в 2008 году стал атташе посольства Украины в Ливии. После возвращения в Киев занимался регионом Северной Африки и Ближнего Востока.

Последние пять лет работал пресс-атташе в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке.

Во время работы в ООН был избран на должность вице-председателя комитета ООН по информации, принимал участие в реформировании информационной политики ООН в контексте противодействия пандемии COVID-19.

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Теги: news, новости, Украина, МИД, спикер, Николаенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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