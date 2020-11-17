Новым спикером Министерства иностранных дел Украины назначен Олег Николенко

Он сменил на этой должности Екатерину Зеленко.

Об этом сообщает МИД в Facebook.

По данным МИД, Николенко в 2008 году стал атташе посольства Украины в Ливии. После возвращения в Киев занимался регионом Северной Африки и Ближнего Востока.

Последние пять лет работал пресс-атташе в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке.

Во время работы в ООН был избран на должность вице-председателя комитета ООН по информации, принимал участие в реформировании информационной политики ООН в контексте противодействия пандемии COVID-19.