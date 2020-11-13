Заморозку задолженности беднейших стран продлила G20

"Большая двадцатка" (G20) на саммите под председательством Саудовской Аравии договорилась продлить заморозку задолженности беднейших стран.

Долги будут заморожены до июня 2021 года.

Об этом говорится в итоговой декларации лидеров G20.

Отсрочка обслуживания долгов связана с тем, что большинство стран не могут выполнить свои обязательства из-за сложной ситуации с COVID-19. Страны G20 взяли на себя обязательства помочь наиболее пострадавшим от пандемии государствам.

"Мы продолжим прилагать усилия для защиты жизней и оказания им помощи... Необходимо скоординировать наши действия на глобальном уровне и действовать солидарно... Мы хотим привести мир к восстановлению после пандемии", - говорится в заявлении.