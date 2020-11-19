 

Историю с КСУ у Зеленского не будут "спускать на тормозах"

Политика Сегодня, 14:5353
Историю с КСУ у Зеленского не будут "спускать на тормозах"

В Офисе президента не планируют "спускать на тормозах" историю с Конституционным судом Украины (КСУ).

В случае, если Верховная рада не сможет найти решение выхода из кризиса, в ОП будут предлагать другие решения.

Об этом в интервью The Бабель заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, тот факт, что в ВР создали рабочую группу для выхода из кризиса с Конституционным судом, не свидетельствует о том, что ситуацию пытаются "замять".

"Мы точно не будем спускать на тормозах (историю с КСУ - ред.), но есть процедурные вопросы. Есть достаточно жесткие законопроекты, в частности, президентские. Они должны пройти все комитеты, слушания и выйти в зал. Если зал по каким-то причинам не поймет важность этого вопроса, будут другие решения. Будем предлагать их обществу", - сказал Подоляк.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, КСУ, 7dniv, 7dnivinfo  
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