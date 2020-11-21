Главу Хмельницкой ОГА сменил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрия Габинета.
Временно исполнять обязанности на этой должности будет Роман Примуша.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Уволить Габинета Дмитрия Анатольевича с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.
Также президент подписал указ, которым поставил в.и.о. главы области Романа Примуша.
Отметим, Дмитрий Габинет был назначен главой Хмельницкой ОГА Владимиром Зеленским 21 ноября 2019 года.