 

Главу Хмельницкой ОГА сменил Зеленский

Политика Сегодня, 13:5177
Главу Хмельницкой ОГА сменил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрия Габинета.

Временно исполнять обязанности на этой должности будет Роман Примуша.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Уволить Габинета Дмитрия Анатольевича с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Также президент подписал указ, которым поставил в.и.о. главы области Романа Примуша.

Отметим, Дмитрий Габинет был назначен главой Хмельницкой ОГА Владимиром Зеленским 21 ноября 2019 года.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, ОГА, Хмельницкий, 7dniv, 7dnivinfo  
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