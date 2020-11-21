Главу Хмельницкой ОГА сменил Зеленский

К счастью, сегодня купить хороший кальян можно без особых проблем – так сказать, без необходимости выезжать в восточные страны. Другой вопрос: где именно приобрести качественный девайс для курения, который бы не только соответствовал всем вашим требованиям, но и был способен прослужить

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