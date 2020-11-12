Видеовстречу президентов в декабре планируют Украина и Литва

Самая популярная еда с доставкой на дом во всем мире – итальянская и японская. В спорах, что заказать – пиццу или суши – ломают копья на всех континентах. И наш регион не исключение. Давайте разберемся, что предпочитают – суши или пиццу – в Буче и Ирпене, и какое блюдо

114