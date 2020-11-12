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Политика Сегодня, 18:2154
Видеовстречу президентов в декабре планируют Украина и Литва

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква обсудил с послом Литвы Вальдемарасом Сарапинасом возможность проведения видеовстречи лидеров государств.

Виртуальная встреча Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы может состояться в декабре.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Видеовстречу президентов хотят приурочить к годовщине установления дипломатических отношений между Украиной и Литвой, которую отмечают 12 декабря.

Планируется, что во время будущей виртуальной встречи Зеленский и Науседа смогут обсудить различные важные задачи повестки дня украинско-литовского стратегического партнерства.

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