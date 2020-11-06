Еще одну страну к Крымской платформе пригласил МИД

Сегодня, 24 ноября, в Киеве состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой с послом Черногории Драгицей Понорац.

Джапарова пригласила Черногорию присоединиться к Крымской платформе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Понорац заявила о четкой позиции Черногории по непризнанию временной оккупации Крыма Российской Федерацией. Черногория также активно поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины и присоединяется к европейским санкциям против России.

"Джапарова выразила благодарность за поддержку и проинформировала о нарушениях прав человека и милитаризации Крыма со стороны РФ. Она также представила видение Украины относительно создания Крымской платформы и пригласила черногорскую сторону приобщиться к ее работе", - рассказали в МИД.