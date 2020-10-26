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Политика Сегодня, 18:1441
Выдачу "пакета малыша" возобновил Кабмин

Кабинет министров Украины принял постановление об обеспечении ребенка при рождении единовременной натуральной помощи "пакет малыша".

Выдача была приостановлена из-за решения Антимонопольного комитета.

Постановление принято на заседании правительства 25 ноября.

Согласно постановлению, "пакет малыша" выдается в роддоме на каждого ребенка; а в случае отсутствия - в управлении социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя.

Постановлением предоставляется возможность в виде исключения, выплачивать денежную компенсацию "пакета малыша" на детей, родившихся в период с 24.10.2020 по 01.07.2021, в случае неполучения в течение 30 дней со дня рождения ребенка единовременной натуральной помощи "пакет малыша" по независящим от получателя причинам.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Антимонопольным комитетом Украины 30 июня принято решение отменить процедуру закупки единовременной натуральной помощи "пакет малыша".

В то же время Верховной радой 30 сентября приняты изменения в закон "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка единовременной натуральной помощи "пакет малыша", которыми восстанавливается предоставление родителям единовременной натуральной помощи.

Законом о госбюджете на 2020 год предусмотрены расходы в размере 1 239 631,9 тыс. грн на единовременную натуральную помощь "пакет малыша" для 331 тыс. семей. По состоянию на остаток средств составляет 739 631,9 тыс. гривен. Реализация акта в октябре - декабре 2020 года потребует 316 965,00 тыс. гривен. В 2021 году реализация акта потребует финансирования из государственного бюджета в размере 1,751 млрд гривен.

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Теги: news, новости, Украина, Кабмин, пакет, малыша, 7dniv, 7dnivinfo  
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