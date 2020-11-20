Зеленский просит помощи Венецианской комиссии

Президент Владимир Зеленский попросил помощи у Венецианской комиссии в вопросе решения конституционного кризиса в Украине.

Глава государства просит оценить состояние антикоррупционного законодательства после решения Конституционного суда.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Украинская власть решительно настроена на ее решение и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией", - цитирует президента его пресс-служба.

Зеленский просит Венецианку предоставить заключение относительно принятия решения судьями КСУ об ответственности за недостоверное декларирование при наличии возможного конфликта интересов, а также о соблюдении КСУ процедуры рассмотрения дела, в частности, об обоснованности решения и соблюдения пределов конституционного представления.

Глава государства призвал Венецианскую комиссию рассмотреть его прошение по ускоренной процедуре из-за "насущной необходимости поиска сбалансированного решения" для выхода из конституционного кризиса.