Начало действия ЗСТ между Украиной и Израилем с 1 января подтвердил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что с 1 января 2021 года между Израилем и Украиной начнет действовать зона свободной торговли.

Стороны называют это новым уровнем межгосударственных отношений.

Об этом написал Нетаньяху в Facebook.

Зона свободной торговли предусматривает в частности увеличение инвестиций и торговли между странами.

"Хорошие новости для нашей экономики: через месяц и неделю вступит в силу соглашение о свободной торговле между нами и Украиной. Это означает расширение сотрудничества в области сельского хозяйства и высоких технологий, а также увеличение инвестиций и торговли между нами. Важный шаг, который понравится всем гражданам Израиля. Спасибо президенту Зеленскому за совместную работу, направленную на то, чтобы вывести наши отношения на новый уровень!", - заявил Нетаньяху.