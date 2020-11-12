На ноту протеста от Беларуси отреагировал МИД Украины

Украина приняла во внимание вручение послу Украины в Беларуси ноты протеста от белорусского Министерства иностранных дел.

Киев считает реакцию белорусской стороны излишне эмоциональной и в целом безосновательной.

Об этом РБК-Украина рассказали в украинском МИДе.

Для Украины свобода слова и свобода собраний, как подчеркнули в ведомстве, имеет фундаментальное значение, поэтому ограничивать право на акции протеста возле белорусского посольства не будут.

"Никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Правоохранительные органы Украины принимают должные меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протестов, гарантировать безопасность, как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников", - пояснили в МИД.

В ведомстве отметили, что Украина четко придерживается положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории.

"Ожидаем, что белорусская сторона также с должной ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не будет допускать нарушений дипломатического иммунитета, вроде безосновательных осмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении украинско-белорусской границы", - заявили в МИД.

Кроме того, в МИД напомнили, что в период Революции Достоинства в Украине белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске "демонстрировали свою крайне недружественную позицию" в отношении Украины и избранного украинским народом европейского курса.