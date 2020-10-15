 

О готовности введения санкций Беларуси против Украины заявили в МИД

Политика Сегодня, 09:3776
О готовности введения санкций Беларуси против Украины заявили в МИД

Министерство иностранных дел заявило о готовности введения санкций Беларуси против Украины.

Подобный шаг со стороны Минска ожидаемый.

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина не совершила никакого зла в Беларуси.

"Для меня заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея не новость. Мы прогнозировали подобный шаг белорусской стороны... Мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных санкциях на рассмотрение белорусских властей", - заявил Кулеба.

Министр добавил, что белорусская сторона пока не передала никаких сигналов о возможных санкциях против украинских чиновников.

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Теги: news, новости, Украина, Кулеба, Беларусь, санкции, 7dniv, 7dnivinfo  
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