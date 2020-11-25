 

Три шага для выхода из конституционного кризиса назвали у Зеленского

Политика Сегодня, 10:0058
Три шага для выхода из конституционного кризиса назвали у Зеленского

Для выхода из конституционного кризиса в Украине нужно сделать три важных шага.

Все органы власти должны действовать согласованно и эффективно.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в Facebook.

Первым шагом должно стать восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации либо предоставление ложных сведений в декларациях.

"По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно строгой", - отметил глава ОП.

Второй шаг - восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.

Третий - урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечение гарантии деятельности его директора.

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Теги: news, новости, Украина, Ермак, конституционный, кризис, 7dniv, 7dnivinfo  
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