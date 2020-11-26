Во время совещания фракций Верховной рады в субботу, 28 ноября, согласовали законопроект о назначении главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)

Консультации по законопроекту о Конституционном суде Украины (КСУ) продолжатся.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"По НАБУ мы поговорили, есть полное согласование, то есть все фракции высказались в поддержку законопроекта", - сказал он.

По его словам, относительно Конституционного суда Украины пока еще продолжаются консультации.

"Мы до понедельника определимся с электронным декларированием. А по самому КСУ сейчас выглядит наиболее компромиссным законопроект о том, решение КСУ должны приниматься двумя третями состава", - сказал он.

Время голосования за возврат электронного декларирования будет определен после того, как законопроект согласует комитет.

"На следующей неделе должны какую-то компромиссную версию по возврату электронного декларирования", - сказал Арахамия.

Он также подтвердил планы Верховной рады принять закон о государственном бюджете на 2021 год в конце следующей недели или через неделю.